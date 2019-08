No próximo dia 9 de agosto, sexta-feira, termina o prazo para fazer a sua inscrição na Al Cor Race & Fun por apenas 10 euros.



As inscrições podem ser feita em https://20kmsalmeirim.pt/

No entanto, a organização permite que as inscrições para a Al Cor Race & Fun e Todos à Tomatada sejam feitas também no Posto de Turismo, no edifício da Câmara e na Arena d’Almeirim.