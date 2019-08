Derby na primeira eliminatória da Taça de Portugal

A primeira ronda da Taça de Portugal Placard será disputada a 8 de setembro e envolve 110 emblemas e o U. Almeirim vai receber o U. Santarém SAD.

O auditório 2 da Cidade do Futebol acolheu, esta quinta-feira, o sorteio da 1.ª ronda da Taça de Portugal Placard.



Neste arranque do caminho para o Jamor participam 110 emblemas: 68 equipas do Campeonato de Portugal e as restantes 42 pertencem aos campeonatos distritais.



Os clubes da Ledman Liga Pro integram a prova na segunda ronda. Os clubes da Liga NOS entram na Taça de Portugal Placard à terceira jornada.

As equipas foram divididas em oito séries e os jogos serão disputados a 8 de setembro (domingo).

SU Sintrense SAD – GD O Coruchense (D)

União FC Almeirim (D) – UD Santarém SAD

GD São Roque Ponta Delgada (D) – SC União Torreense SAD

Clube Sintra Football – GS Loures

FC Alverca – SG Sacavenense

CA Pero Pinheiro (D) – SU 1.º Dezembro

ACDR Coutada (D) – Fayal SC (D)