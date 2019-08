TEMPO dos “F” Com a interrupção escolar chega o TEMPO dos “F” …. Tempo de Família, Férias e Festas … Trabalhamos cerca de trezentos dias, não contabilizando os fins de semana, e esperamos cerca de trezentos e quarenta dias por este momento, as FÉRIAS … Tempo de FÉRIAS é sinónimo de Tempo de Família e consequentemente de momentos de Festas onde podemos disfrutar e aproveitar momentos de confraternização com os nossos familiares, amigos e conhecidos … Tempo de FAMÍLIA é rever familiares que não vemos há muito tempo e que sentimos saudades, mas que no decurso do ano por inúmeros motivos profissionais e pessoais não nos é possível … Tempo de FESTA é aproveitar momentos de lazer e diversão, muitas vezes criados e proporcionados ocasionalmente ou não, mas que ficam na nossa memória por muito tempo e que são a energia para conseguirmos passar mais um ano trabalhando e vivendo sem estarmos próximos de quem mais gostamos … Pouco importa onde e como são as FÉRIAS … Pouco importa onde e como são as FESTAS … Importa sim a nossa FAMÍLIA … Estar com ela e saborear todos os momentos é o importante na nossa vida porque vivemos a “correr” e a “trabalhar” com um objetivo definido em cada agregado familiar. Quase sempre em detrimento dos nossos e de quem nos está próximo … Saber viver e Saber disfrutar da vida muitas vezes não é compatível com a vida profissional que levamos. Quase sempre em prejuízo da nossa FAMÍ- LIA … Por isso o tema de esta minha crónica … Aproveitem o Tempo dos “F” de uma forma intensa e ativa … Tempo de Família, Férias e Festas …