Junte colaboradores, clientes e parceiros na prova empresarial de Karting da NERSANT em Almeirim

Tem uma empresa? Deseja compensar os seus colaboradores pelo ano de trabalho produtivo? Gostaria de reforçar os laços entre os seus colaboradores para que sejam mais eficazes? Quer oferecer um dia de convívio aos seus melhores clientes ou parceiros? Caso responda afirmativamente a estas questões, o Grande Prémio Empresarial de Karting é para si.

O evento da NERSANT, que reúne anualmente dezenas de empresas da região, é um dos eventos outdoor da associação que permite às empresas passar um dia fora da fábrica ou escritório. Para além de ser um ótimo incentivo aos colaboradores, que se sentem premiados por a empresa lhe oferecer o evento, o Karting é ainda uma eficaz forma de os colaboradores de uma mesma empresa se conhecerem melhor e afinarem métodos de trabalho, uma vez que a chegada a um lugar no pódio acarreta um planeamento e gestão da equipa criterioso.

Por outro lado, o evento permite ainda que as empresas ofereçam aos seus melhores clientes ou aos seus principais fornecedores, o evento, juntando-os em ambiente de convívio e partilha. Já para nem falar do divertimento e dia ímpar que o evento proporciona e do networking criado entre as diversas equipas.

Estas são apenas algumas das vantagens do Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT, que anualmente reúne dezenas de empresas da região em espírito de salutar competitividade.

Este ano, o evento vai realizar-se no dia 21 de setembro, no Kartódromo de Almeirim, a partir das 10h00. A prova terá a duração de 6 horas, sem interrupções, o que significa que o kart nunca poderá estar parado. Cada empresa participante poderá apresentar equipas entre 4 a 9 elementos. As inscrições estão já abertas no menu agenda do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem ainda contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.