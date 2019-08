Legislativas: Almeirim escapou a brigas, mas só coloca dois

Na lista de candidatos do CDS às eleições legislativas de outubro de 2019 pelo círculo eleitoral de Santarém, encabeçada pela deputada Patrícia Fonseca e com um almeirinense foi aprovada pela Comissão Política Distrital (CPD) no dia 24 de julho e em Conselho Nacional no dia 1 de agosto, com 83% dos votos.



“A CPD de Santarém congratula-se com os candidatos apresentados que, pela sua experiência profissional e pessoal constituem uma mais-valia para o distrito nos vários domínios da sociedade: na agricultura e no mundo rural, da indústria ao turismo, da saúde à área social, dos recursos humanos à segurança”, sublinham em comunicado. João Vinagre, Engenheiro Agrónomo e responsável de manutenção, é o sétimo da lista do CDS.



Já desde junho se sabia que Manuela Cunha era a primeira candidata da CDU pelo círculo de Portalegre.

