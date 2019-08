Talho do Meu Super de Almeirim é a “menina dos olhos” dos proprietários

Os empresários Inês e Diogo Graça, decidiram apostar num talho na sua loja para complementar os seus serviços. É um talho de excelência com equipa de profissionais para atendimento personalizado.



Sónia Policarpo é uma profissional de carnes há 26 anos e Bruno Santos que desenvolveu esta arte nesta casa há cinco anos atrás, sendo ambos certificados pela Sonae com o Curso Manipuladores de Carnes. Esta equipa, é muitas vezes reforçada por Diogo Graça, manipulador certificado pela Federação Nacional de Comerciantes de Carnes desde 2013, devido para cumprir com os prazos dos clientes. Ao sábado dispõem de uma montra de preparados feitos na hora para o nosso cliente entre rolos recheados, pernas de frango recheadas, espetadas, almôndegas entre outros.



Este é um talho tradicional com fornecedores diários e certificados, Borrego Alentejano, Novilho, Porco preto, rins, tripas, molhinhos picanha todas as iguarias Ribatejanas, a preços de referência. Para os empresários, esta secção do seu estabelecimento é um motivo de orgulho, por ser referência na restauração e de ter diversas parcerias com várias instituições locais, sendo que, ao longo do ano ainda fornecem todas as festas e eventos de tasquinhas de Almeirim, fornecendo as diversas coletividades aos quais Inês e Diogo agradecem a preferência.