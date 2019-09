GNR realiza ações com alunos, professores e pais

A partir de hoje, dia 10, e até ao dia 20 de setembro, a Guarda Nacional Republicana (GNR), em todo o Território Nacional, realiza um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde professores, alunos e encarregados de educação, em todos os estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade, com o objetivo de transmitir conselhos de segurança e contribuir para que o ano letivo se inicie com a tranquilidade esperada por todos.

Neste período, as Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) e os militares dos Postos Territoriais, irão promover ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda segurança rodoviária, uma vez que o fluxo de trânsito aumenta devido ao transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

A GNR para além da transmissão de conselhos de segurança aos encarregados de educação, a GNR irá ainda divulgar o Programa Escola Segura e dar a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respetiva escola, com a distribuição do número de contacto das SPC, contribuindo desse modo para uma maior consciencialização dos encarregados de educação para a importância da segurança escolar dos jovens alunos e para uma melhor preparação das crianças e jovens, para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas, aumentando o sentimento de segurança da comunidade escolar.

A GNR tem à sua responsabilidade cerca de 5 mil estabelecimentos de ensino, onde os militares irão promover estas ações e transmitir alguns conselhos de segurança, designadamente:

· Aos jovens estudantes:

o No deslocamento de e para a escola circula sempre que possível acompanhado ou em grupo e evita passar em locais isolados ou com pouca luz;

o Nem sempre o caminho mais perto é o caminho mais seguro;

o Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, num dos números de marcação rápida;

o Espera pelos teus pais, por algum familiar ou amigo, dentro da escola;

o Na internet:

Escolhe bem os conteúdos que publicas;

Palavras-passe: não as deixes acessíveis, não as mostres a amigos, altera-as e usa diferentes para vários serviços;

Se te sentires ameaçado na internet, pede ajuda a outra pessoa;

Qualquer pessoa pode estar online. Não acredites em tudo o que te dizem ou mostram;

Não te isoles. Se te acontecer algo perturbador online, denuncia.

Sempre que tiveres um problema, informa os teus pais ou encarregados de educação ou pede ajuda a um professor ou a um auxiliar da escola.

Aos pais:

Acompanhe o desenvolvimento escolar do seu filho e as suas rotinas;

Ensine o seu filho a colocar o número do Posto da GNR local, num número de marcação rápida;

Sempre que tiver conhecimento ou suspeita de que o seu filho ou colegas estejam a ser vítimas de ameaças, agressões ou outro tipo de crime, informe de imediato a GNR. A nossa ajuda poderá ser decisiva!