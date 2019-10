Diogo Caniço com pódios na Chamusca e em Tomar

Diogo Caniço tem estado em plano de evidência, alcançando dois pódios nas últimas duas provas realizadas. No dia 22 de Setembro participou no Trail das Famílias, na vila da Chamusca. No final dos 27 km que totalizava a prova, o atleta da secção de trail running da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim cortou a meta no 2º lugar do escalão sénior (3º geral), ao cabo de 2 horas, 18 minutos e 38 segundos.



Apenas uma semana volvida, Diogo Caniço participou no dia 29 de Setembro na 9ª edição dos Trilhos dos Templários, na cidade de Tomar, uma prova com maior competitividade mas onde o almeirinense voltou a lograr subir ao pódio. Foi o 3º melhor atleta sénior, completando os 30 km em 2 horas, 49 minutos e 43 segundos.



Diogo está a poucos dias de participar na sua primeira prova de três dígitos – os 100 km do Trail de Abrantes no próximo dia 19 de Outubro – e estas duas provas surgem no seu calendário como parte da sua preparação. Os indicadores são manifestamente positivos.