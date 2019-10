Crematório de Almeirim com preços definidos

Os preços a cobrar pela Junta de Freguesia de Almeirim estão a ser definidos e pelo que O Jornal Almeirinense apurou devem ser de 200 euros para pessoas residentes no concelho e 230 para os não residentes. Estes valores deverão ser tornados públicos em breve e o Presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão, deve mesmo ir à próxima reunião de Câmara explicar os detalhes dos valores a cobrar. A estes valores acrescentam-se depois serviços que vão ser prestados pelas agências.

Recorde-se que, a 13 de fevereiro, começaram os trabalhos da obra do Crematório de Almeirim. A obra, com um custo de cerca de 400 mil euros, vai ser assumida e paga pela Câmara de Almeirim, mas a gestão vai ficar a cargo da Junta local que já tem neste momento a gestão do cemitério A localização do novo equipamento está à entrada do cemitério, do lado direito. “Se tudo decorrer como previsto no verão este equipamento estará a funcionar”, referiu o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro. A cremação é cada vez mais uma solução considerada nos funerais a nível mundial, nomeadamente em Portugal. Este processo, de uso milenar, consiste em reduzir o corpo a cinzas num espaço designado como crematório, sendo que as mesmas são depois entregues aos familiares numa pequena