Gala O Almeirinense: Conheça as reações do nomeados na categoria Desporto

Foram esta quinta-feira conhecidos os nomeados a prémio na categoria Desporto, da II Gala O almeirinense, que decorre no dia 25 de outubro, no Cine Teatro, reagiram na tarde desta quinta-feira à nomeação.

Para o Campeão Europeu de BTT, Rodolfo dias, Já foi “um orgulho enorme, só pelo facto de ter sido nomeado já por si só é uma vitória, independentemente do resultado final”, conta.

A futebolista, Margarida Caniço, “não estava à espera desta nomeação, mas como é óbvio, é um orgulho ser nomeada para esta gala. Pois ser reconhecida pelo nosso concelho tem um significado especial”.

Para o responsável pelo Pelouro do Desporto do município de Almeirim, Paulo Caetano, foi uma “surpresa pelo projeto dos Pais de Desportista São Pais responsáveis, fazer parte dos nomeados. Parabéns para os outros nomeados, no caso do Footkart pelo excelente trabalho desenvolvido no futebol de formação, sendo já um caso de sucesso a nível nacional. O Rodolfo Dias, um atleta bastante humilde e que tem mantido um nível competitivo de grande valia, recentemente premiado com um título a nível europeu. A Margarida Caniço, é uma atleta de eleição, com bons resultados no Ciclismo, veio a optar pelo futebol, onde vai com toda a certeza chegar a patamares muito elevados a nível nacional”, diz o vereador.

“A nomeação do Footkart Escola de Futebol Karting Associação na categoria Desporto, com a designação de Formação, enche-nos de orgulho e motivação porque é o reconhecimento público do que fazemos diariamente em prol do DESPORTO em Almeirim e por Almeirim. Uma honra estarmos entre os nomeados e estar ao lado da Margarida, do projeto Pais Responsáveis e do Rodolfo entre tantas possíveis nomeados já é um feito inimaginável para um clube de Almeirim tão jovem. Estamos certos que qualquer que seja o vencedor será um justo vencedor e que a nossa nomeação é o reconhecimento do nosso valor / mérito no percurso desportivo alcançado nos últimos anos que se materializou na época passada com a subida ao Campeonato Nacional de Iniciados, com os vários títulos Distritais alcançados na Associação de Futebol de Santarém e com a representação de uma equipa do Footkart no maior Torneio mundial de Seleções de futebol de formação em Barcelona, nos próximos dias, em representação de Portugal. Parabéns ao Almeirinense pela Iniciativa / Gala e que o dia 25 de outubro seja a noite de sonho que tanto ambicionam”, refere o presidente, Vasco Carvalho.