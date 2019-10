O Almeirinense tem dois bilhetes duplos para “É Tudo ao Molho e Fé em Deus” no Cine Teatro de Almeirim

Para se habilitar ao concurso e receber um bilhete duplo, só terá de enviar um email para jornal.almeirinense.comercial@gmail.com com a seguinte frase: Eu quero ir ver “É Tudo ao Molho e Fé em Deus” e facultar um nº de telefone.

O espectáculo ““É TUDO AO MOLHO E FÉ EM DEUS” vai subir ao palco na noite de sexta-feira, 11 de outubro, no Cine Teatro de Almeirim. Os bilhetes custam 12,50 euros e já estão à venda nos locais habituais



Depois da Grande Ressaca, Alberto (Carlos Cunha), abandonado por todos, acabou por viver uma relação com Daisy, um travesti. A relação foi fugaz. Mas intensa. E Alberto é hoje um homem sozinho, amargurado e sobretudo baralhado, quanto à sua verdadeira orientação sexual. Tudo ao molho e fé em Deus é, então, uma comédia de portas, de humor abrangente e com um frenético entra-e-sai (à imagem da Grande Ressaca), que aborda o amor, as relações, as relações sem amor e o amor sem relações onde fica provado que, em uma hora e meia, o coração das pessoas pode dar uma grande volta Resta saber se para melhor.