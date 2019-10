Núcleo Distrital da Rede Anti-Pobreza reúne em Almeirim

Antes de nascer oficialmente, a Entre Idades passou por um período de gestação de cerca de 10 anos, durante o qual a equipa que a fundou trabalhou na área do envelhecimento, trazendo às experiências que foi vivendo ideias próprias e inovadoras, mas sempre com a vontade de fazer algo maior, que representasse a identidade do grupo e a forma como o envelhecimento era já encarado pelos seus elementos. No passado dia 7 outubro, na sede da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, realizou-se uma reunião do Núcleo Distrital.

Na passagem de ano de 2015/2016, numa conversa de amigos, chega-se à certeza de que o ano seguinte será o ano do nascimento de um projeto diferente. Seguem-se longas horas de trabalho, desafios, vitórias, dúvidas e obstáculos, e este projeto vai ganhando forma.

O nome Entre Idades surge do desejo e da profunda convicção de que a ação deste grupo deverá incidir nas terceiras e quartas idades, mas com uma abordagem intergeracional. O nome Entre Idades, entre tantas opções possíveis, materializa aquilo que este grupo acredita ser a base para um envelhecimento ativo, saudável, participativo, bem-sucedido e feliz – o trabalho em rede, pois movendo e envolvendo a sociedade, possibilita-se que a generalização de boas práticas no envelhecimento seja uma realidade à escala da cidade e depois do país, contribuindo para a verdadeira inclusão social dos mais velhos.

No dia 06 de junho de 2016, nasce oficialmente a Entre Idades e, a partir dessa data, o grupo cresce, o trabalho aumenta, as respostas da instituição chegam a mais utentes… E o sonho tornado realidade revela-se pleno de sentido a cada sorriso, a cada abraço, a cada palavra de genuíno agradecimento. A Entre Idades nasce do sonho de um grupo de amigos, mas é uma aventura onde todos podem embarcar e fazer algo em prol das pessoas idosas…