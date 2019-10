No dia 10 de outubro, a Escola Profissional do Vale do Tejo vai participar no evento Erasmus Days.

Este evento decorre a nível europeu, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, em instituições de ensino que têm projetos Erasmus+ a decorrer e que aderiram à iniciativa.

A EPVT escolheu o dia de quinta-feira para realizar o evento, sob o tema Let’s talk about Erasmus. Este consistirá numa exposição permanente com projeção de filmes sobre o programa Erasmus e apresentações de alunos que foram beneficiários do projeto e querem partilhar essa experiência. Haverá ainda lugar a vídeo chamada com alguns alunos que, após terem realizados o programa, ficaram a trabalhar no estrangeiro.

Pretende-se com esta atividade dar a conhecer o projeto aos alunos que poderão, no futuro, candidatar-se, mas também mostrar o impacto que os projetos Erasmus+ tiveram na vida dos participantes.