Footkart Geração 2006 no Danone Nations Cup

Começou a aventura do Footkart na Danone Cup. “Dia inesquecível para todos NÓS … Saída de Almeirim, de madrugada, no autocarro do Município de Almeirim até ao aeroporto para embarcar num avião para Barcelona”, sublinha o clube.

Chegados a Barcelona primeiro contacto com uma nova realidade a todos os níveis, em seguida viagem para Salou, local onde vão ficar hospedados e onde se vão realizar todos os jogos até sexta-feira.



Depois de realizada a acreditação da comitiva Portuguesa no Danone Nations Cup tempo para descontrair e conhecer a unidade hoteleira.



“Em seguida os momentos que ficam para a VIDA, o receber a indumentária que vamos representar em nome de PORTUGAL e a cerimónia oficial de abertura do Danone Nations Cup onde estiveram presentes todas as 27 seleções em representação dos seus países … Agora é tempo de descansar porque temos quatro jogos”, destaca ainda Vasco Carvalho.



Pelas 10h com a África do Sul, pelas 11h30m com Indonésia, pelas 13h com o Brasil e pelas 17h45m com a Bulgária (hora espanhola).