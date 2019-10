20 Kms de Almeirim no pódio do Trail de Alpiarça

A secção de trail running da Associação 20 Kms de Almeirim participou com 12 atletas no 2º Grande Trail de Alpiarça, prova organizada pelo Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça no passado sábado, dia 12 de outubro.

A prova compreendia duas distâncias, o trail longo de 30 km e o trail curto de 17 km.

A equipa de trail running da Associação 20 Kms de Almeirim esteve em plano de evidência ao obter 5 pódios, dois colectivos e três individuais. Por equipas subiu ao segundo lugar do pódio do trail curto e ao terceiro lugar da prova longa.

Individualmente, destaque para João Mota que subiu ao primeiro lugar do

pódio da prova longa no escalão M45, percorrendo os 30 km no tempo de 3

horas, 4 minutos e 3 segundos.

Lia Rodrigues foi a segunda classificada do trail longo no escalão de seniores, terminando a prova no tempo de 4 horas, 20 minutos e 49 segundos. A almeirinense sobe ao pódio pelo segundo fim-de-semana consecutivo, depois de ter sido igualmente 2º classificada sénior no Trilho das Dores, prova decorrida nas Abitureiras no dia 5 de outubro.

Miguel Pereira, no escalão M50, foi terceiro classificado na prova longa, concluindo-a no tempo de 3 horas, 26 minutos e 38 segundos.

Foram ainda vários os atletas que ficaram próximos do pódio nos seus

escalões: Filipe Torres foi 4º classificado no escalão M35 do trail longo, assim

como Joel Simões no mesmo escalão mas no trail curto. Rodrigo Galão e

Adriano Simplício terminaram no 5º lugar do escalão M35, Rodrigo no trail

curto e Adriano no trail longo. Diogo Caniço também fechou no top-10 do seu

escalão classificando-se no 8º lugar sénior da distância curta.