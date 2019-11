Almeirim patrocina aquisição de viaturas para a GNR

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo procedeu hoje à entrega de duas viaturas à GNR, no âmbito do Programa Escola Segura (PES), e à assinatura de um Protocolo de Colaboração, também com a GNR, para a cedência de Cadastro Rústico.

A aquisição das duas viaturas corresponde a um investimento de cerca de 35 mil Euros, por parte dos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém. As viaturas vão ser utilizadas pela GNR na área correspondente a estes municípios, com o objetivo de promover e salvaguardar as populações, na área da segurança rodoviária e da proteção civil.

As viaturas adquiridas são elétricas, tendo em conta a visão ecológica dos municípios e da CIMLT, contribuindo para a redução da pegada de carbono e para a continuação da implementação de medidas de eficiência energética na Lezíria do Tejo.

O Protocolo de Colaboração assinado hoje entre a CIMLT e a GNR para a cedência de Cadastro Rústico também trará benefícios na promoção da segurança das pessoas e bens, e nas ações de vigilância, deteção e fiscalização no âmbito da Operação Floresta Segura, na área da Lezíria do Tejo.

Através deste Protocolo, a CIMLT cede e autoriza a GNR a utilizar o Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica (CGPR) dos concelhos que integram a Lezíria, o que irá beneficiar a Operação Floresta Segura, cuja execução é da responsabilidade da GNR em praticamente todo o território que integra a CIMLT que corresponde à Sub-Região da Lezíria do Tejo (NUT III Lezíria do Tejo).