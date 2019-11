Concelho coloca 1 + 7 na seleção

A Associação de Futebol de Santarém anunciou a primeira convocatória da seleção distrital sénior. E as novidadas começam logo na equipa técnica. Manuel Francisco, ex-treinador do U. Almeirim, assume o papel de treinador principal.



Na primeira convocatória estão 29 atletas e sete são do concelho de ALmeirim.



Diogo Oliveira, Rodrigo Neves e Ruben Noque (Fazendense), Bernardo Oliveira, Filipe Pereira, João Gomes e João Palhoto (U. Almeirim Sad) estão no convocados para o treino de dia 6 em Torres Novas.





Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Seniores Masculinos, com vista à participação na 1ª Fase do Torneio UEFA Regions’Cup, que se realiza entre 20 e 22 de dezembro, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.