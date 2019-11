Confraria Enófila Nª Senhora do Tejo realiza capítulo de Outono

A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo (CENST), que existe com o propósito de estudar, promover e valorizar os vinhos e produtos vínicos do Tejo, património, cultura, tradições e gastronomia, leva a cabo o seu Capítulo de Outono deste ano, no próximo dia 16 de Novembro, em Alpiarça.

Neste encontro da Confraria vai-se realizar o Capítulo Geral, onde será aprovado o orçamento previsional e o plano de actividades para 2020. Seguirá a entronização de 10 novos confrades: Rui Barreiro, Dionísio Mendes, Rita Almeida, Ana Varão, Igor Dias, Vera Rosa, Judite Gregório, Luis Costa, Sónia Faria e José Manuel Carvalho e ainda a cerimónia da passagem de confrades noviços a confrades de ordem.

A cerimónia da entronização vai ter um momento musical de piano e flauta transversal com a pianista Lioudmila Litvínova e o flautista David Telles do Conservatório de Música de Santarém.

Segue-se uma prova de vinhos na adega da Quinta da Lagoalva e termina-se o dia com um jantar harmonizado com Vinhos do Tejo.