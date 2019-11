Foi hasteada a Bandeira do Eco Escolas, esta sexta-feira dia 8 novembro, na Escola do Moinho de Vento.



Ao longo dos últimos anos têm sido várias as escolas do concelho a participar neste projeto e “felizmente, no concelho, temos sido sempre reconhecidos com esta bandeira. Parabéns a todos os que têm tornado possível esta distinção”, destaca Pedro Ribeiro.

.