Taça do Ribatejo: Conheça os adversários dos nossos clubes

A Sede da Associação de Futebol de Santarém recebeu, esta terça-feira, dia 12 novembro, o sorteio das Taças do Ribatejo de juniores e seniores.



Em Séniores

PRÉ ELIMINATÓRIA

ACR ESPINHEIRENSE x AD FAZENDENSE

Isento: U. Almeirim Sad



1/8 Final

Vencedor do jogo CCRD MOÇARRIENSE – CD AMIENSE x U. ALMEIRIM SAD



A Final é dia 23 de maio de 2020 em local ainda a designar pela Associação de Futebol de Santarém.



No escalão de juniores, o sorteio foi o seguinte:

AD FAZENDENSE x S ABRANTES BENFICA

U. Almeirim isento na pré-eliminatória



1/8 Final

UFC ALMEIRIM x SL CARTAXO

Fazendense ou S. Abrantes Benfica X Vilarense

