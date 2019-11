Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim assinalam o Dia Mundial da Diabetes

Decorreu esta quinta-feira, 14 de novembro, a 2ª sessão das Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim.Como referiu Paulo Guia, coordenador da Unidade de Cuidados da Comunidade, do Centro de Saúde, este ano a organização das Jornadas, a Rede Social e a Câmara Municipal de Almeirim, escolheu temas dedicados à saúde. A primeira sessão foi dedicada aos cuidadores e, no Dia Mundial da Diabetes, o tema foi obrigatoriamente a diabetes.

Durante a manhã, a Unidade de Saúde de Almeirim esteve aberta à população para rastreios e com atividades destinadas à comunidade pré-escolar do concelho.Da parte da tarde, a Biblioteca Municipal de Almeirim recebeu a nutricionista Débora Marcelino para uma ação de sensibilização sobre Nutrição e Diabetes. Seguiu-se a degustação de um lanche saudável.



Num comunicado emitido no passado dia 13 de novembro, o Observatório Nacional da Diabetes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia estima que tenham surgido entre 605 a 618 novos casos de diabetes por cada 100 000 habitantes em 2018, o que revela uma tendência para a estabilização da incidência da diabetes em Portugal desde 2008. Em 2018 a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) foi de 13,6%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário tem esta patologia.

O Observatório concluiu também que, em 2017, a diabetes causou a perda de mais de oito anos de vida por cada óbito provocado por esta doença na população com idade inferior a 70 anos. No entanto, nos últimos três anos verificou-se uma diminuição significativa do número de anos potenciais de vida perdidos por Diabetes Mellitus em Portugal (-15%).

A diabetes esteve também na origem de 3,8% das mortes ocorridas em 2017.