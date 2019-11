RUTIS finalista de dois prémios de boas práticas

A RUTIS é uma das três finalistas de dois prémios de boas práticas, entre dezenas de candidaturas.

Primeiro, o Prémio europeu, «Active Citizens of Europe Awards», com o projecto “Inovação no voluntariado” atribuído pela Volonteurope. A cerimónia de entrega dos prémios será dia 28 de novembro em Bruxelas.

Depoio, o Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável, com o projeto “Walking football, futebol a passo”, atribuído pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional com o consórcio ageing@coimbra. O vencedor será divulgado no dia 20 de novembro no 7º Congresso de Envelhecimento Activo em Coimbra.

A RUTIS viu também recentemente três das suas candidaturas aos projetos europeus ERASMUS (educação de adultos) aprovados para os anos 2019-2021.

A RUTIS engloba ainda actualmente 347 universidades seniores em Portugal, o que representa 46.560 alunos e 7.600 professores voluntários.