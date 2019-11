“Faço um trabalho que deveria ser feito pelo estado”

Como surgiu a ideia de criar o Abrigo S. Francisco de Assis?

Não surgiu propriamente a ideia, fui ao longo de muitos anos protetora de rua,tratava os que estavam doentes,dava comida, fazia abrigos, consegui que alguns fossem adotados mesmo sem poder levá-los para casa cuidava como podia.

O porquê do nome?

Tal como S. Francisco o abrigo tem o objetivo de proteger e cuidar os animais

De onde vem o seu gosto por animais?

Desde sempre.

Começou por ter quantos animais?

Quando comecei a viver sozinha com os meus filhos, vivia dentro de Almeirim e fui levando para casa, no quintal de casa já tinha doze, não podia levar mais mesmo que quisesse muito salvá-los, Quando saía de casa só via por aqui e por ali animais abandonados, esfomeados, doentes, cadelas quase a parir, a serem enxotados de todo o lado, como se fossem uma praga, isso para mim era uma doença.

Agora tem quantos?

Agora, se não me engano, são setenta e dois.

Ainda têm capacidade para mais?

