No dia 15 de novembro, pelas 11:15h, os alunos da EB 2,3 Febo Moniz participaram na atividade “A Terra Treme”, que decorreu em todas as escolas do país.

Esta atividade teve como objetivo alertar e sensibilizar os alunos e toda a comunidade educativa sobre como agir perante um sismo. Gestos tão simples como Baixar, Proteger e Aguardar são a base para a proteção de vidas humanas durante este tipo de ocorrência.

Os alunos do 8ºH