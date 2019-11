Almeirinenses entram bem no Nadador Completo de Infantis

Os nadadores da Associação 20 kms disputaram no passado fim de semana em Coruche o Torneio do Nadador Completo de Infantis e conquistaram três títulos .



Esta competição foi disputado por 73 nadadores que representaram 11 Clubes. A Secção de Natação da Associação 20 Km de Almeirim fez-se representar por um total de seis atletas (3 do género feminino e 3 do género masculino) que conquistaram três títulos: dois segundos lugares pela Madalena Midões e pelo João Pinto e um terceiro lugar pela Beatriz Botas.

No Torneio do Nadador Completo os nadadores nadam uma prova de 100 metros em cada uma das quatro técnicas (Mariposa, Costas, Bruços e Livres) e uma prova de 200 metros estilos, sendo a classificação final global obtida pela soma da pontuação alcançada em cada uma das cinco provas disputadas.

Em Infantis A, a Madalena Midões sagrou-se Vice-Campeã Distrital do Torneio do Nadador Completo com 1405 pontos que resultaram da vitória nos 100 livres, do segundo lugar nos 200 estilos, do terceiro lugar nos 100 Costas e do quarto lugar nos 100 Bruços e nos 100 Mariposa. A sua colega de equipa, Beatriz Botas, conquistou o terceiro lugar neste torneio Distrital com 1290 pontos que foram conseguidos com um segundo lugar nos 200 Estilos e nos 100 Mariposa, um quarto lugar nos 100 Livres, um quinto lugar nos 100 Costas e um oitavo lugar nos 100 Bruços. O Clube almeirinense contou ainda, neste escalão, com o contributo da Diana Oliveira que alcançou um terceiro lugar nos 100 Bruços, um quarto

lugar nos 100 Costas, um quinto lugar nos 100 Livres e dois sétimos lugares nos 200 Estilos e nos 100 Mariposa.

Também em Infantis A, mas no género masculino, o Clube Almeirinense foi representado por Gonçalo Ferreira que se classificou em sétimo lugar nos 100 Bruços, no oitavo lugar nos 200 Estilos, no nono lugar nos 100 Costas e nos 100 Livres e no décimo lugar nos 100 Mariposa.

O título de Vice-Campeão Distrital do Torneio do Nadador Completo no género masculino dos Infantis B foi conquistado pelo nadador Almeirinense João Pinto. Este título foi conquistado graças aos 1101 pontos amealhados com o seus segundos lugar nos 200 Estilos, 200 Costas, 100 Mariposa, 100 Bruços e ao seu terceiro lugar nos 100 Livres.



Neste escalão, a Associação almeirinense contou ainda com a estreia do nadador Guilherme Aurélio que se classificou em sexto lugar nos 100 Bruços, em oitavo lugar nos 100 Livres, em décimo lugar nos 100 Costas e em décimo segundo lugar nos 100 Mariposa.

.