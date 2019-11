O Grupo de Dadores de Sangue de Almeirim organiza uma dádiva no próximo dia 24 de novembro.



“O Diogo, e todos os que necessitam de um transplante de medula, continuam a contar com as vossas inscrições como dadores de medula”, anunciam o Grupo.



Os interessados podem fazer a inscrição das 9h às 13h nos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

.