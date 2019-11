Exposições de Répteis e Animais Exóticos na Avisan 2019

A Avisan 2019 – Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, certame que decorre entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, recebe Exposições de Répteis e de Animais Exóticos.

Ao longo de três dias os visitantes poderão apreciar várias exibições de répteis que contarão com diversos exemplares como cobras, iguanas, tarântulas, entre outros. Esta exposição tem como objetivo mostrar ao público em geral que estas espécies são autênticos animais de companhia e que ocupam uma posição fulcral no ecossistema.

O público também poderá deliciar-se e ver “ao vivo” vários animais exóticos. Com esta mostra, a organização tem como intuito demonstrar a importância destes seres vivos no meio ambiente e respetivos habitats, além de permitir ao público um maior conhecimento sobre a natureza.

EXPOSIÇÃO COMERCIAL

A mostra comercial de Equipamentos e Acessórios, as exposições de aves, os animais domésticos e exóticos, os répteis, os peixes, os gatos, os cães e as diversas iniciativas que aqui decorrem permitirão, decerto, atrair os profissionais do sector além do público em geral. Durante três dias, todos estes companheiros de 4 e mais patas, com as suas cores múltiplas ou formas excêntricas, irão deliciar todos aqueles que visitarem o evento.

20ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL E 26ª EXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL

A 26ª Exposição Canina Nacional de Santarém e a 20ª Exposição Canina Internacional de Santarém decorrem a 30 de novembro e a 01 de dezembro, respetivamente.

Estas iniciativas que contam com a colaboração do Clube Português de Canicultura, têm como objetivo premiar os melhores exemplares que serão divididos em grupos de acordo com as suas raças e são regidas pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale (FCI) e do Clube Português de Canicultura, abertas aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela FCI.

Para além do título “Best in Show” vão ainda disputar-se os prémios para “Jovem Promessa Macho”, “Jovem Promessa Fêmea”, “Melhor Par” “Melhor Grupo de Criador” “Melhor Veterano”, “Melhor Reprodutor, “Melhor Bebé”, “Melhor Cachorro” e “Melhor Exemplar das Raças Portuguesas”. Durante a Exposição Canina Internacional será ainda premiado o “Melhor Jovem Apresentador”.

9ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE GATOS DE SANTARÉM

A 8ª Exposição Internacional de Gatos de Santarém realiza-se a 30 de novembro e 01 de dezembro e é organizada pelo Clube Português de Felinicultura, único órgão reconhecido oficialmente em Portugal, detentor do Livro de Origens Português e membro da Federação Internacional Felina – FIFe, maior órgão Felino a nível mundial.

Nesta exposição estarão presentes cerca de duas centenas exemplares vindos de diversos países como Portugal, Espanha, França e Itália. O público terá ocasião de apreciar raças de gatos como Persas, Exóticos, Bosques da Noruega, Maine Coon, Sagrados da Birmânia, Europeus, Abissínios, British, Chartreux, Azul Russo, Somali, Bengal, Siameses, Orientais, etc. Estes exemplares serão julgados por juízes internacionais vindos expressamente para esse efeito.

PROGRAMA

Com a presença de criadores nacionais e internacionais, a Avisan é um ponto de encontro de milhares de visitantes e contará com uma programação diversificada para que este evento seja atrativo e representativo do sector.

· Shows mistos de Araras, Aves de Rapina e Répteis (29 de novembro a 1 de dezembro – Org. Aquashow)

· Shows de Araras – (29 de novembro a 1 de dezembro – Org. FBA)

· 9ª ExpoAlcac – 5º Concurso / Exposição de Galinhas de (29 de novembro a 1 de dezembro – Org. Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira)

· 4ª Exposição de Columbicultura/Pombos de Fantasia (29 novembro a 1 dezembro – Org. Associação Portuguesa de Columbicultura)

· Demonstração de Meios Cinotécnicos da GNR (30 novembro e 1 dezembro – Org. GNR)

· 18ª Exposição Nacional do Gloster – (30 novembro e 1 dezembro – Org. Gloster Clube de Portugal)

· 13º Show do Periquito Ondulado (30 novembro e 1 dezembro – Org. Sociedade Portuguesa do Ondulado)

9ª Exposição Internacional de Gatos de Santarém (30 novembro e 1 dezembro – Org. Clube Português de Felinicultura)

· 52º Concurso Nacional de Porquinhos-da-Índia (30 novembro – Org. CAPI – Clube dos Amigos dos Porquinhos da Índia)

26ª Exposição Canina Nacional de Santarém (30 novembro – Org. Clube Português de Canicultura)

Durante três dias, a Avisan não deixará de cativar todos os que se interessam por este mercado. A mostra comercial, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os cães e gatos de diversas raças, os peixes de várias espécies e outros animais de companhia são a certeza de um tempo bem passado na companhia de muitos amigos. Este certame é o local ideal para a apresentação de ideias inovadoras, novos produtos e de vários serviços relacionados com este mercado junto de potenciais clientes com o intuito de concretizar bons negócios.

HORÁRIOS

Todos os dias: 10h00 às 20h00

ENTRADAS

Bilhete: 4,00 € (Válido para apenas uma entrada)

Entrada gratuita para crianças até aos 11 anos

BILHETEIRA ONLINE: https://www.ticket.cnema.pt/WTCNEMA/main.do

PARQUE DE ESTACIONAMENTO: Gratuito

NOTA: Não é permitida a Entrada de Animais Extra – Concursos