Adega Cooperativa de Almeirim em recrutamento

A Adega de Almeirim está a recrutar para o seu posto de vendas.

A Adega de Almeirim é uma das maiores adegas cooperativas de Portugal. Com 1200 hectares de vinha, produz anualmente 20 milhões de litros de vinho, sendo um dos maiores produtores a nível nacional. Actualmente conta com a colaboração de 195 sócios acompanhados regularmente pelos melhores técnicos que conferem um maior controlo sobre as vinhas e a sua matéria-prima. Com critérios bastante exigentes e sem margem para desperdícios, o sucesso do vinho da Adega de Almeirim depende do duo fundamental entre os sócios produtores e os enólogos, que se unem para criar os melhores vinhos produzidos em solo ribatejano.

Tendo em conta o seu crescimento e procura, encontra-se a recrutar para o seu posto de vendas e os requisitos são o 12º ano, dinamismo, proatividade, facilidade em comunicação e relacionamento interpessoal.

Envie o seu CV para: patriciasantos@adegaalmeirim.pt