Praça Lourenço de Carvalho recebe “Mercadinho Encantado”

A partir do próximo dia 30 de novembro, pelas 11 horas, e até 6 de janeiro 2020, decorrerá, na Praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras) o “Mercadinho Encantado”, promovido pela MovAlmeirim – Associação de Comerciantes do Concelho de Almeirim.



Pista de gelo ecológico, o Pai Natal e a sua casa, muita animação de rua, marionetas, o Planetário Móvel do Centro de Ciência Viva de Constância, estátuas vivas, palhaço Clow Enano, teatro, danças com Sevilhanas da USAl, New Temptation e grupo de dança da API, música com a Escolinha de música do professor Mário, António Figueiredo, Catarina Cardeta, Grandes Vozes Pequenos Cantores e Madalena Gil, Desfile de Pais e Mães natais Motards, passeio de pasteleiras, Natal sobre Rodas, o maior bolo rei do concelho com cerca de 75 metros de comprimento, cama elástica, insufláveis, pinturas faciais, quiosques com artesanato, street food, doces e bebidas tradicionais são algumas das atrações a visitar este ano.

A inauguração da pista de gelo estará a cargo do executivo, como já vem sendo hábito.