O Tribunal decidiu e as obras do novo sintético do Fazendense podem finalmente avançar.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, no final do mês de novembro, o Tribunal Administrativo de Leiria deu razão ao júri que tinha excluído do concurso uma empresa, mantendo a RED como vencedora para a construção do sintético do Fazendense.



Mais pormenores na edição de 1 dezembro.

.