Fundação Rotária Portuguesa reunida em congresso

O IV Congresso da Fundação Rotária Portuguesa é já no sábado, dia 7 de Dezembro, em Coimbra. O programa contempla uma intervenção do senhor Comendador Ângelo Correia e dedica um momento para a reflexão sobre a missão da fundação e a sua ação no movimento rotário em Portugal. Destaque ainda para o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, que será aberto ao público. O congresso, que vai decorrer no Grande Auditório do Conservatório de Música de Coimbra, constitui um momento de debate sobre os desafios futuros que se colocam à instituição, nomeadamente o financiamento, numa altura em que a Fundação assinala 60 anos de existência.

Desde 1960 e até Dezembro de 2018, a FRP concedeu mais de 1800 bolsas de estudo, no valor global de 6.965.738€. Neste período foram também aprovados apoios financeiros pela Fundação a 750 projetos apresentados pelos Clubes Rotários, nas áreas da Alfabetização e Educação, com mais de metade dos projetos, seguindo-se o Combate à Fome e à Pobreza, a Promoção da Saúde e projetos na área dos Recursos Hídricos e Ambiente.



