“Elsa” culpada por mais de 30 ocorrências no concelho

No concelho de Almeirim até ao início da noite registaram-se 18 quedas árvore, cinco inundações, três quedas/danos em estruturas, cinco inundações e corte da Estrada Regional A2 por inundação da via (falta de escoamento), a também designada estrada do campo depois da vala direção Alpiarça e também para Benfica do Ribatejo.



Pelo que O jornal O ALMEIRINENSE apurou, os Bombeiros Voluntários de Almeirim estiveram no terreno com 31 viaturas e 103 operacionais.

O Norte e o Centro serão no sábado as zonas do país mais afetadas pela depressão Fabien, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em comunicado, o IPMA explica que os efeitos desta nova depressão irão fazer-se sentir a partir da manhã de sábado, “com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro”.



De acordo com o IPMA, depois da depressão Elsa, o estado do tempo vai melhorar na sexta-feira, embora permaneçam o vento e a chuva forte na região sul, mas o tempo vai voltar a sofrer um agravamento no sábado, devido à depressão Fabien.

Para sábado o IPMA colocou avisos de nível amarelo para o vento e agitação marítima, mas é provável que passem para laranja, o segundo mais grave da escala, em alguns distritos.

Estas depressões que atingem a península Ibérica estão a provocar o vento muito forte que se faz sentir em Portugal e Espanha desde quinta-feira à noite.

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.