Diogo Catrola vence em Alpiarça

A Nave Desportiva de Alpiarça no passado dia 21 foi palco para o Torneio de Abertura para os escalões de Juvenis, Juniores e Seniores.

Estiveram presentes cerca de setenta atletas em representação de desasseis clubes filiados, neste torneio foi batido o recorde do lançamento do peso de juvenis femininos.



No lançamento do peso em juvenis Masculinos, Diogo Catrola A20Km Almeirim venceu com a marca de 11.83.

No próximo fim de semana em Alpiarça na Nave Desportiva realiza-se o

regional sub 18 com as provas possíveis, em Pombal a 1ª jornada do regional de sub 20.