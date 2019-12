O ano de 2019 em balanço por Pedro Ribeiro

Há quem diga que os autarcas apenas fazem obras/eventos em ano de eleições. Por isso é com muito gosto que, ano após ano, mantemos um registo diferente. O ano iniciou-se com a abertura ao público do parque de estacionamento junto ao mercado, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Uma obra há muito esperada que requalificou também este espaço e permitiu aumentar o número de estacionamentos públicos gratuitos no centro. Ainda em janeiro, foi tempo de inaugurar o novo edifico do Tribunal e com isso garantir que este serviço fica em Almeirim por muitos e bons anos. A Câmara adquiriu o edifício e fez o projeto. O Ministério da Justiça fez as obras e paga uma renda. Requalificámos os diques da Tapada e da Courela num investimento superior a 300 mil euros que, como se pôde verificar nos últimos dias, fazem todo o sentido. Requalificámos a Escola e o Jardim de Infância de Paço dos Negros. Mais de 400 mil euros de investimento a pensar nas nossas crianças. Ainda nesta área, lançámos o concurso e a obra decorre a bom ritmo na Escola de Cortiçóis. Terminámos as infraestruturas da Zona Industrial de Paço dos Negros faltando agora apenas alcatroar. Terminámos e inaugurámos a mudança de toda a iluminação pública do concelho por sistema LED, num investimento superior a 1,2 milhões de euros, que vai permitir poupar centenas de milhares de euros/ano e evitar lançar para a atmosfera centenas de quilos de CO2. Realizámos mais uma fase do Estádio Municipal. Iniciámos e quase concluímos as obras nas Piscinas Municipais. Iniciámos e estamos e concluir o Crematório Municipal junto ao cemitério de Almeirim. Requalificámos o piso do Pavilhão Alfredo Bento Calado. Realizámos obras no Centro de Saúde para instalar uma USF – Unidade de Saúde Familiar que vai melhorar os serviços à população. Terminámos a 3ª fase do Campus de Proteção Civil instalando aqui, definitivamente, o CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém que coordena toda resposta de socorro a nível distrital. Nesse dia foi revelado que o novo Comando Nacional da Força Especial Proteção Civil fica também em Almeirim. Adquirimos o terreno que faltava e iniciámos o projeto para o futuro Parque Urbano de Fazendas de Almeirim, a realizar junto ao Campo do Fazendense. Realizámos obras para instalar o campo de treinos da Associação Desportiva Fazendense que será uma realidade no início de 2020, após o términus do concurso público. Temos o projeto para lançar concurso para a nova Casa Mortuária de Fazendas de Almeirim. Lançámos o concurso para a requalificação do IVV. Requalificámos a Escola de Marianos para aí instalar, durante parte do ano letivo, os alunos da EB de Paço dos Negros. Lançámos o concurso para a requalificação do Largo Dr. Moita em Cortiçóis e adjudicámos a nova ponte D. Manuel, junto ao Casal Branco. Estamos a requalificar o parque infantil na Raposa, terminámos os melhoramentos no ringue e estamos a verificar junto da APA – Agencia Portuguesa do Ambiente, a melhor solução para intervir de vez no parque de merendas. Já iniciámos a construção de mais um troço da circular urbana. A par de tudo isto o investimento na cultura, no desporto, na educação e na ação social tem sido cada vez maior e mais efetivo. Muito mais podíamos falar, mas este é apenas um pequeno resumo do que foi feito em 2019 com as principais obras. Não está aqui, por ex os quase 100 milhões de investimento que a Compal e a Fresh 52 estão a já a fazer ou em preparação, que no total vai representar mais de 200 postos de trabalho. Obras que não são nossas mas que tiveram muitos anos de trabalho para que hoje fossem uma realidade. Pedro Ribeiro