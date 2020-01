Investigadores em Fazendas de Almeirim

No âmbito da parceria entre o AEFA e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (UCIBIO – Applied Molecular Biosciences Unit / LAQV – Associated Laboratory for Green Chemistry), em concretização do Programa Cientificamente Provável, recebeu esta segunda-feira, dia 13 janeiro, investigadores que se encontram a dinamizar sessões práticas/experimentais com todas as turmas de 7º ano.



Esta é uma iniciativa da Biblioteca Escolar e dos grupos disciplinares de FQ e CN.