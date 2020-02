“Leonores” do Futalmeirim entre as melhores do distrito

O Torneio Interassociaões de Futsal Feminino Sub 17, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, terá lugar nos dias 22 a 25 de fevereiro, em Viseu e na convocatória final de Santarém estão duas atletas do Futalmeirim: Leonor Castanheira e Leonor Pinto. (À direita na foto)



As atletas convocadas para este torneio são:

CADE: Isabel Fonseca, Leonor Piedade, Mariana Gameiro

Vitória C Santarém: Ana Menino, Joana Limeiro, Filipa Capucho, Maria Clemente, Maria Garcia, Maria Machado

Futalmeirim: Leonor Castanheira, Leonor Pinho



Horário dos jogos da AF Santarém:



22/02 – AF Santarém VS AF Leiria – 09h30 – Pavilhão Municipal de S. Pedro do Sul

23/02 – AF Lisboa VS AF Santarém – 15h00 – Pavilhão David Correia de Andrade

24/02 – AF Santarém VS AF Madeira – 15h00 – Pavilhão Municipal de Santa Cruz da Trapa

25/02 – AF Santarém VS AF Setúbal – 11h30 – Escola Secundária de Oliveira de Frades