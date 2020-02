Almeirinense proporciona noite de sonho a milhares de pessoas

O Centro Nacional de Exposições encheu na passada segunda-feira, 24 fevereiro, para o espectáculo “Revenge of the 90s” organizado também por um almeirinense, Miguel Galão.



Miguel Galão foi jogador do U. Almeirim nos escalões de formação, destacando-se como um avançado de enorme qualidade e com faro para os golos. No último “Revenge of the 90s” chegou a aparecer em palco com uma camisola dos tempos em que jogava.

Os pais que são dentistas na cidade também marcaram presença no evento e tiveram mesmo uma dedicatória especial.



“Não é uma festa nem um evento. É uma experiência”. Era desta forma que a noite era apresentada e descreve quem marcou presença que “foi uma noite inolvidável” que apelou “à memória, aos sentidos e fez viajar até tempos que guardamos no coração”.

O “Revenge of the 90s” começou em fevereiro 2017 com apenas 500 pessoas e celebrou o aniversário em fevereiro de 2018 com mais de 8.000 Noventeiros. Pelo caminho já mudou a face dos Santos Populares no Campo Pequeno em Lisboa (9.000 pessoas em 2017 e 30.000 pessoas em 2018), esgotou o coliseu na passagem de ano de 2017/2018 e juntou 12.000 Noventeiros na FIL em abril.

Já levou de volta aos anos 90 cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Viseu, Faro, Évora, Portimão e Vilamoura.

foto: Ricardo Sardinheiro