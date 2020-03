News reabre para almoços e jantares

O restaurante News, no Parque das Laranjeiras, esteve fechado para remodelações e reabriu no passado dia 2 de março, com novidades.

Sara Rosa, proprietária do espaço, nesta fase inicial conta com a ajuda do marido, Bruno China (que entretanto está em período de férias na Cocheira Velha).

As novidades são significativas, tendo em conta que o espaço irá começar a servir jantares. Conta com uma decoração moderna, mas com o serviço e qualidade de sempre.

O espaço abriu em 2014 e pode ver aqui a entrevista que O ALMEIRINENSE fez na abertura.