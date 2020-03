U. Almeirim Sad faz exposição à Associação

Após a derrota do U. Almeirim SAD em Torres Novas em jogo a contar para 21ª jornada do campeonato Distrital da AF Santarém, a SAD através de um comunicado apresentar factos que diz condicionaram a equipa.

“Apresentamos aqui três momentos que alteraram a verdade desportiva, os primeiros momentos são referentes a dois golos legais que foram anulados ao União Futebol Clube de Almeirim SAD e com o penalti assinalado a favor da equipa do CD Torres Novas”, detalha o clube em comunicado.



Para além dos fatos já apresentados, a SAD diz ainda que hoube muito anti-jogo por parte da equipa adversária que teve como objetivo quebrar a intensidade e a qualidade do espetáculo.



O U. Almeirim Sad diz também que a “agressividade excessiva nos duelos individuais tem vindo a ser um dos fatores com que temos vindo a ser afetados durante os jogos do campeonato. Nunca o clube quis colocar em causa a integridade física de qualquer atleta adversário, de tal forma que prestámos sempre as melhores preocupações com as equipas adversárias, com isto também não queremos pôr em causa a dos nossos jogadores e o que aconteceu mais uma vez é que isso não existiu.”

“Após o final da partida, o treinador da equipa adversária e adjunto, que na ocasião estão suspensos, estiveram no relvado a proferir insultos aos atletas do União. A situação que foi relatada e observada pelos árbitros.

Depois da análise das imagens do jogo por parte da direção do União Futebol Clube Almeirim – Futebol SAD, foi decidido que será enviada à Associação de Futebol de Santarém o nosso descontentamento através de argumentos e fatos”, descreve ainda a SAD.