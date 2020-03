CTT lançam descontos e condições especiais para empresas e particulares

No âmbito da pandemia CoViD-19 em Portugal, os CTT estão a lançar um conjunto de descontos nos seus preços e condições especiais nos serviços digitais para empresas e clientes particulares, até 30 de abril, apoiando a promoção da sustentabilidade do tecido empresarial nacional e a segurança e bem-estar das populações no âmbito da pandemia CoViD-19 em Portugal.

Os CTT estão conscientes do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa no atual contexto. Assim, os CTT estão a disponibilizar reduções nos preços de alguns dos serviços digitais para as empresas e também para os clientes particulares.

Para empresas, os CTT estão a promover descontos em três áreas diferentes dos seus negócios: manter o negócio ativo através de ferramentas self-service online; facilitar o processo de receção de correio e encomendas sem sair de casa, para a preservação da segurança e bem-estar de todos; soluções para o envio rápido e online de encomendas, mercadorias e correio.

1. Manter o negócio ativo através de ferramentas self-service online:

Soluções de Logística: Armazenagem gratuita nos Planos de Logística para PME durante três meses. Este serviço é uma solução para a gestão de logística integrada, direcionada para PME e startups que já estão ou ambicionam vir a abrir um canal online para a venda dos seus produtos. A solução permite o controlo e gestão do processo logístico numa única plataforma online, possibilitando que estas empresas possam usufruir do conhecimento e experiência dos CTT na atividade logística, desde a receção e recolha, a armazenagem, a preparação, a expedição e entrega e a devolução.

Soluções de Publicidade: redução de 20% do custo na Criação Online de Campanhas, via voucher digital, para novos aderentes, até 30 de abril. Este permite a uma PME, de forma online e self-service, monte as suas campanhas de SMS marketing e e-mail marketing. São soluções múltiplas que fazem chegar as principais mensagens das marcas aos seus públicos sob diferentes formas.

2. Facilitar o processo de receção de correspondência e encomendas sem sair de casa e mantendo a segurança e bem-estar de todos:

Nova Morada: Redução de 25% na reexpedição de correio para clientes empresariais até 30 de abril. É possível com este serviço que as empresas recebam a sua correspondência noutra morada, reencaminhando assim toda a sua correspondência.

Cacifos 24H: Promoção “Compre 1 Crédito Leve 3” nos Cacifos 24H neste serviço como ponto de recolha para PME, para evitar contacto pessoal, até 30 de abril. Os Cacifos 24H podem ser utilizado como Ponto de Entrega ou, mediante registo no site, utilizado como ponto de recolha pelo cliente particular. O Cacifo 24H passa a ser usado como Morada Virtual e o cliente é notificado via SMS e email com um PIN secreto que lhe permite levantar o objeto.

3. Soluções para o envio rápido e online de encomendas, mercadorias e correspondências:

Expresso para Hoje: Redução de 20% no custo do serviço Expresso para Hoje nos envios para PME não contratualizadas em Lisboa, Porto e Braga, até 30 de abril. Esta é uma plataforma digital que suporta um serviço de distribuição de encomendas no próprio dia, num prazo até duas horas. Os pedidos podem ser realizados através da aplicação no telemóvel ou no site. O cliente, através da aplicação ou do site, pode solicitar o envio do seu objeto e acompanhar o percurso do estafeta até ao momento da entrega.

Produção Online Correio: Redução de 20% no custo na oferta e-Carta, para novos aderentes, até 30 de abril. Esta oferta de impressão e envelopagem dos CTT permite às empresas a redução de tempo e recursos nesta tarefa. Através de diversas soluções à medida e de um elevado grau de automatização dos processos as empresas não precisam de produzir o seu correio ao aderirem a este serviço.

ViaCTT: Redução de 25% no custo do ViaCTT para novos aderentes até 30 de abril. Através do Via CTT para empresas é possível gerir o correio digital, através da centralização do correio dos vários fornecedores num só local e é também possível enviar faturas eletrónicas e receber os respetivos pagamentos. As caixas empresariais ViaCTT permitem criar acessos para vários colaboradores, com diferentes níveis de permissão e com alertas autónomos. O processo é simplificado sem ter de ir à Loja, através da adesão online.

www.ctt.pt/viacttempresas

Os CTT já lançaram, em associação com o Ministério da Economia e Transição Digital, o serviço Criar Lojas Online (https://www.ctt.pt/criarlojasonline), uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, para a venda dos seus produtos.

Este serviço, desenvolvido em parceria com a start-up Shopkit e que pode ser subscrito no site dos CTT, garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva – aliada a soluções de distribuição CTT. Esta oferta pode ser complementada com os sistemas de expedição dos CTT, com as Soluções de Logística e a oferta de Pagamentos, permitindo às PME ter um único parceiro no seu negócio digital. Os CTT vão disponibilizar este serviço de forma gratuita até 30 de abril.

Também no âmbito desta parceria com o Governo para apoio ao desenvolvimento da presença no comércio eletrónico das PME, os CTT criaram também condições para que as PME possam aceder ao marketplace Dott (https://lojas.dott.pt), criado em parceria com a Sonae, com benefícios especiais. Assim, não serão cobradas comissões às novas empresas que adiram ao serviço até 30 de abril.

Para os clientes particulares, os CTT estão oferecer descontos em alguns produtos digitais, para o envio e receção de cartas e encomendas. A segurança dos nossos Clientes e Colaboradores é muito importante pelo que a redução de preço em soluções digitais permite realizar vários serviços, das cartas às encomendas, sem sair de casa e com entrega total dos CTT.

Para enviar:

· Envios Online: Redução de 20% do custo dos envios ibéricos e internacionais até ao final de abril. Este serviço possibilita fazer envios de Expresso online partir de casa e os CTT recolhem no seu domicílio.

· Expresso para Hoje: Desconto de 20% no custo do serviço Expresso para Hoje nos envios em Lisboa, Porto e Braga, até ao final de abril. Esta é uma plataforma digital que suporta um serviço de distribuição de encomendas no próprio dia, num prazo até duas horas. Os pedidos podem ser realizados através da aplicação no telemóvel ou no site. O cliente, através da aplicação ou do site, pode solicitar o envio do seu objeto e acompanhar o percurso do estafeta até ao momento da entrega.

Para receber:

Alterar Morada: Desconto de 25% na subscrição de pedidos de reexpedição (nacional) de correio, pelo prazo de um mês.

Alterar a Entrega: Oferta do serviço (antigo SIGA) para pedidos através dos canais digitais (app CTT ou site CTT), até ao final de abril de 2020, quer em correspondências quer em encomendas expresso.

Cacifos 24H: Promoção “Compre 1 Crédito leve 3” nos Cacifos 24H, promovendo este serviço como ponto de recolha, para evitar contacto pessoal, até ao final de abril. Os Cacifos 24H podem ser utilizados como Ponto de Entrega ou, mediante registo no site, utilizado como ponto de recolha pelo cliente particular. O Cacifo passa a ser usado como Morada Virtual e o cliente é notificado via SMS e email com um PIN secreto que lhe permite levantar o objeto.

Adicionalmente, os CTT vão disponibilizar portes gratuitos até ao final de abril para todas as compras na loja online CTT, em https://www.ctt.pt/lojaonline

No presente momento de crise, os CTT proporcionam às pessoas a possibilidade de ficarem em casa podendo satisfazer os seus pedidos de entrega de bens necessários, e às empresas que a sua logística e distribuição se mantenham ativas, fazendo com que a economia continue a funcionar.

Conscientes da relevância de seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, protegendo trabalhadores e clientes, os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por CoViD-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas e na rede de retalho.

Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e a proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores a Empresa.