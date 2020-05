ProToiro quer Touradas de regresso a 1 de junho

Dia 15 de maio é o dia da revisão periódica das medidas de desconfinamento, por parte do Governo, no âmbito da pandemia do Covid 19, e como tal, a Protoiro quer ver as touradas de regresso.



O setor tauromáquico já tem um plano traçado para apresentar ao Governo e, assim como a retoma do futebol, do teatro ou cinema que vão acontecer a 1 de junho, as corridas de toiros devem merecer o mesmo enquadramento.

Este plano já foi apresentado ao Presidente da República, numa audiência que decorreu este sábado, no palácio de Belém.



Algumas das propostas feitas pela ProToiro são de caráter urgente, como por exemplo, a suspensão ou moratória do pagamento de contribuições fiscais dos artistas, empresários tauromáquicos e ganadeiros, durante o período de paragem da atividade. Como, também, o apoio social de sobrevivência para os artistas impedidos de exercer a sua profissão, durante a vigência da proibição dos espetáculos.



A isenção do pagamento de IMI das praças de Toiros durante o ano de 2020 e a criação de uma linha financeira de apoio à alimentação e manutenção dos cavalos ao encargo dos artistas durante o período de paragem de atividade, são também duas medidas urgentes.

Para Nuno Pardal, Presidente da Associação Nacional de Toureiros, “os

artistas tauromáquicos estão completamente desprotegidos, nesta fase de

impedimento da atividade, e é urgente que o governo tome medidas adaptadas a esta realidade cultural”.



A descida para 6% da taxa de IVA nos espetáculos tauromáquicos, em

igualdade com as restantes áreas culturais, é uma proposta, que está colocada em cima da mesa, para a retoma da atividade tauromáquica.





“Dentro das regras já definidas pela Direção Geral de Saúde, não há razão

para que, na revisão periódica do Governo para o próximo mês, não se defina 1 de Junho como a data de início de reabertura das praças porque estas reúnem todas condições para tal”, diz o Presidente dos Empresários

Tauromáquicos, Paulo Pessoa de Carvalho.



A criação de um Plano de Segurança sanitário é uma das propostas a

apresentar, de forma a permitir a reabertura dos espetáculos taurinos a partir do dia 1 de junho, deste ano.



A ProToiro, através da Associação Portuguesa dos Empresários

Tauromáquicos (APET), garante que as praças de toiros têm capacidade de

aplicar as medidas sanitárias que o governo definiu para as salas de

espetáculos e outras que sejam necessárias. Por exemplo:

. A quase totalidade das praças são abertas e têm lugares marcados,

permitindo garantir o distanciamento social.

. As praças serão sempre desinfetadas antes de todos os espetáculos;

. O público terá de usar máscaras obrigatoriamente.

. Desinfetantes vão ser dados à porta e a temperatura será medida assim

que cada espetador chegar.

. Todos os envolvidos no espetáculo serão testados ao Covid-19, de

acordo com as instruções da DGS.

. Touros e cavalos não são elementos de risco à saúde públic