Toyota Live: as melhores oportunidades Toyota Auris ou Toyota Yaris

“Se tem vindo a sonhar com um Usado Toyota Auris ou Toyota Yaris, a Caetano Auto, em Santarém tem o programa ideal para si. “

Entre os dias 21 e 23 de maio, veja de perto estes e outros modelos, no evento Toyota Live. São 3 dias para aproveitar o melhor pack de ofertas em usados e muitas outras surpresas, na Caetano Auto.

AS OFERTAS EXCLUSIVAS CAETANO AUTO:

Com a Caetano Auto tem ainda +2 ofertas de que pode usufruir. Na compra de um Usado Toyota Auris ou Toyota Yaris a Diesel e em parceria com o

Cartão Caetano GO podemos oferecer: CONTRATO DE MANUTENÇÃO** e

SEGURO RC TOYOTA***.

** Oferta válida para os automóveis selecionados e para Clientes que adiram ao Cartão Caetano GO.

*** Oferta em Cartão Caetano Go do Valor do Seguro de Responsabilidade

Civil Toyota na compra do Toyota Auris Diesel e do Toyota Yaris Diesel. Oferta válida para para Detentores e Novos Aderentes do Cartão Caetano Go. Montante rebatível no valor da mão-de-obra de futuros serviços oficinais, pagos com Cartão Caetano Go. Valor rebatido da seguinte forma: 50% no 1º serviço + 50% no 2º serviço, no valor de mão-de-obra de serviços oficinais. Esta oferta é válida para serviços oficinais de valor mínimo 150€ e tem a validade de 2 anos.

Veja os híbridos Toyota da Caetano Auto de Santarém, aqui.

Caetano Auto (Centro) na R. Comerciantes de Carne, Lt 17, na Zona Industrial de Santarém.