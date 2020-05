Águas do Ribatejo retoma atendimento presencial

No âmbito das medidas de desconfinamento do COVID-19, a Águas do Ribatejo retomou o atendimento presencial nas unidades comerciais, mediante marcação prévia.

Para o efeito os clientes poderão efetuar marcações através do telefone, 263 509 400, durante o período das 9:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h.

O Presidente do Conselho de Administração da AR, Francisco Oliveira explica que medida funciona nas unidades de atendimento de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos, Samora Correia e Torres Novas.

As oito unidades suspenderam o atendimento presencial no dia 16 de março ao abrigo do plano de contingência do Covid 19, implementado pela AR, mantendo as equipas de atendimento e todos os serviços em funcionamento com meios alternativos.

Segundo Francisco Oliveira, o atendimento com marcação prévia privilegiará situações que não possam ser resolvidas pelos canais não presenciais:

Telefone 263509400 80

Email: geral@aguasdoribatejo.com

Site Institucional www.aguasdoribatejo.com



Segundo o Presidente da AR, “de forma a garantir a segurança dos clientes e funcionários o acesso à loja é feito com base na regra de um cliente por um atendedor”. Francisco Oliveira alerta que “o uso de máscara é obrigatório para clientes e funcionários da AR”.

Estão ainda disponíveis no acesso à loja, soluções de base alcoólica para que os clientes procedam à higienização das mãos.

Relembramos também que devem ser considerados como preferenciais os seguintes meios de pagamento:

Rede Multibanco;

Balcões CTT;

Lojas Payshop.



Relativamente a outros assuntos tais como contratação, informações e outros deverão ser utilizados os seguintes contactos:

Atendimento telefónico

Geral

263 509 400 – dias úteis das 9:00 às 18:00

Leituras

808 20 20 11 – 24 horas

Roturas na Via Pública/ Faltas de Água

808 20 20 11 – dias úteis das 9:00 às 18:00

800 20 20 40 – dias úteis das 18:00 às 9:00 e sábados, domingos e feriados, 24 horas



O Presidente da AR relembra que tendo em consideração o contexto relativo à Pandemia COVID-19, a AR aprovou e implementou um Plano de Contingência que se mantém ativo e visa: Mitigar eventuais riscos para a saúde de todos os Colaboradores, Clientes, Parceiros e, naturalmente, para a Comunidade em geral. Dar continuidade ao serviço de abastecimento e saneamento.



Com o desconfinamento, a AR recupera de forma gradual todas as nossas valências. Todavia neste período de 67 dias de contingência foi possível manter um serviço de qualidade no abastecimento e saneamento aos nossos 150 mil consumidores e utilizadores graças ao empenho de todos os colaboradores e órgão sociais da AR e das empresas nossas parceiras. Francisco Oliveira enaltece o esforço e a disponibilidade de todos os envolvidos neste plano.

“Uma palavra de agradecimento aos municípios, freguesias e a todos os clientes e utilizadores pela compreensão e colaboração durante este período difícil que todos vivemos”.

O Presidente da AR remata lembrando que a empresa municipal disponibilizou um montante de 500 mil euros para apoio às famílias, empresas e instituições neste momento crítico. “Aos poucos retomamos a normalidade com determinação e segurança”, conclui.