Almeirim fora das 7 Maravilhas de Portugal

Depois da Organização das 7 Maravilhas de Portugal® ter recebido 504 candidaturas ao seu concurso de 2020, dedicado à Cultura Popular, o Painel de Especialistas composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos e duas regiões autónomas, elegeu sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais e os representantes de Almeirim não seguem no concurso.



O concelho de Almeirim estava mais uma vez representado na eleição às 7 Maravilhas, nesta 9.ª edição dedicada à Cultura Popular, através das candidaturas apresentadas pela MovAlmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim com a “Bota Ribatejana” na categoria artefatos, e pela Confraria Gastronómica de Almeirim com “A Lenda da Sopa da Pedra” na categoria lendas e mitos.



Estas 20 finais regionais correspondem a 20 programas em direto, a transmitir no mês de julho, a partir dos municípios mais pequenos que estiverem a concurso, onde serão diretamente apurados os 20 vencedores, através do maior número de votos populares.

Segue-se um programa de repescagem, a realizar no dia 16 de Agosto, onde o voto popular decidirá quais os 8 repescados, a partir dos 20 segundos classificados nas finais regionais. Estes 28 semi-finalistas serão distribuídos por critérios de proximidade geográfica, em duas semi-finais, que irão apurar os 14 finalistas, a realizar nos dias 23 e 30 de Agosto. A 5 de setembro será efetuada a Declaração Oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular® – SICAL, no prime-time da RTP. Para além da apresentação das próximas fases do concurso e da magnífica lista de 140 finalistas regionais, temos vindo a trabalhar numa ideia que permite aos portugueses conhecerem mais a fundo o nosso país, que como se sabe, faz-se de inesgotáveis maravilhas.