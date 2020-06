Homem apanhado a vender droga

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, no dia 7 de junho, deteve em flagrante delito, um homem de 61 anos, por tráfico de estupefacientes, em Almeirim.

No seguimento de uma denúncia foram efetuadas diligências de investigação que culminaram com a detenção do suspeito, no momento em que se preparava para vender droga a um grupo de menores de idade, tendo sido apreendidas 22 doses de folhas de cannabis, devidamente acondicionadas e preparadas para venda.

Foram ainda realizadas duas buscas domiciliárias que permitiram apreender: Uma planta de cannabis; 2,5 gramas de sementes de cannabis e quatro doses de cannabis.

Durante a realização das buscas, foram ainda detetadas seis infrações à legislação relacionada com a posse e detenção de cães sem documentação.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Almeirim.

A ação teve o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém.