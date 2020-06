Palhinha agradece a André Mesquita

Apesar de já ter deixado a liderança do U. Almeirim, hoje é o dia que assinala o afastamento de André Mesquita dos orgãos sociais do clube almeirinense e o líder da SAD faz publicamente muitos elogios ao antigo dirigente.



“Se você não tivesse tomado a frente do Clube quando ninguém o queria e fazer com quebras pessoas viessem junto com vc, o torna como uma das pessoas que para mim de maior caráter e amor por um clube que eu já conheci. E sei bem que muitos não ficaram felizes da sua tomada de decisão juntamente com os outros amigos que te apoiaram para fazer com que o UFCA renascesse”, sublinhou Palhinha.



“Creio e tenho certeza que juntos vamos comemorar muitas vitórias e mais acessos em todas as categorias de futebol do UFCA, e sei também que teremos mais pessoas que não ficarão felizes. Tenho que sorrir de felicidades de te ver saindo muito maior do que vc entrou. Obrigado por confiar em mim e ao Luiz, e em mais um atende coragem de nos dar condições de termos a SAD no UFCA”, conclui.



A tomada de posse está agendada para esta segunda-feira.