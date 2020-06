Regresso: 20 kms volta pós pandemia

A secção 20 kms de Almeirim reiniciou os treinos esta segunda-feira, dia 15 junho.



Os treinos tiveram a duração de uma hora e decorreram circuito de três estações de forma rotativa. A secção informou todos os atletas, pais/encarregados de educação que todas as indicações da DGS vão ser cumpridas, isto é, a utilização de máscara pela parte dos treinadores, a utilização de desinfetantes nos materiais a utilizar pelos atletas, antes, durante e entre a utilização de diferentes grupos, ainda a disponibilização de desinfetante para as mãos à entrada e saída dos atletas, bem como separação física dos pontos específicos de entrada e saída dos atletas da zona de treino.



Os atletas também têm que e usar mascaras (ou viseiras) até ao inicio dos treinos e após estes.



“Aos atletas que não se encontram connosco nesta fase por diversos motivos, não se preocupem que serão sempre parte fundamental desta família, que são os 20kms de Almeirim. Aguardamos pelo regresso de todos, ao ritmo que acharem mais adequado, de uma forma segura e consciente. Qualquer dúvida que possuam basta comunicar com qualquer um dos elementos integrantes da equipa técnica”, destacava a secção antes do primeiro treino antes da retoma.