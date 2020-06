Agostinho Fernandes considera André Mesquita o melhor presidente dos últimos 50 anos

Em 7018 caracteres e 1105 palavras Agostinho Fernandes despediu-se na direção do U. Almeirim com enumeração de tudo o que fez nestes dois anos, alguns agradecimentos e o rasgadíssimo elogio a André Mesquita.



“O culpado disto tudo é só o melhor presidente do clube, pelo menos dos últimos 50 anos. Onde existe descrédito o líder mobiliza, onde todos veem problemas o líder vê oportunidades, onde existe desmotivação o líder mostra paixão, onde não há expectativas o líder mostra resultados, onde existe desinteresse o líder mostra superação. Contigo não há impossíveis, tudo isto superou em muito as melhores expectativas que inicialmente todos tínhamos, mereces que sejas reconhecido para memória futura como o melhor presidente do clube pelo menos nos últimos 50 anos, por tudo o que foi dito e feito e por algo que não tem preço: a credibilidade”, disse Agostinho Fernandes que liderou o clube entre abril 2018 a junho 2020.



Na hora da despedida, um dos mais emblemáticos jogadores do clube, deixou ainda duas mensagens finais: “Obrigado à minha família pela compreensão de se verem privados da minha presença em muitos momentos, nestes últimos tempos. UFCA uma vez, UFCA para sempre. Somos o símbolo da cidade. Boa sorte e bom trabalho Duarte Duartee equipa directiva.”