Coronavírus: Saiba os nossos números

No concelho de Almeirim há sete casos ativos e mais um em vigilância ativa. Ao todo já se registaram 36 casos confirmados no concelho, com 28 pessoas recuperadas e um óbito.



Estão confirmadas 1530 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas nas últimas 24 horas. O número de pessoas infetadas pela doença é agora 39133, mais 292 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Em comparação com os dados de sábado, constatou-se um aumento de óbitos de 0,13%. Já os casos de infeção subiram 0,75%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de Covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado.