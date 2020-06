U. Almeirim Sad perpetua construtores da subida

Palhinha teve a ideia e a empresa JJ Artes Gráficas passou isso à prática: Todas as pessoas que estiveram ligadas ao sucesso desportivo do U. Almeirim Sad estão perpetuados numa placa colocada junto ao relvado do Estádio D. Manuel de Mello.



Jogadores, ex. jogadores, dirigentes, treinadores, massagistas e até cozinheiras … quem fez parte da “família” unionista tem o nome no estádio.



O U. Almeirim Sad vai jogar no próximo ano no Campeonato de Portugal depois do primeiro lugar na AF Santarém, quando a época foi interrompida devido ao Covid-19.